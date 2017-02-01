نادي شباب الأشرفية يُعلن حال الطوارئ

عقدت اللجنة الادارية لنادي شباب الاشرفية جلسة طارئة في مقرها في الأشرفية، تداولت فيه قرارات اتحاد كرة القدم بخصوص العودة عن تثبيت نتائج الدوري المنتظم وترتيب الدوري.

وقررت القيام بزيارات الى معالي وزير الشباب والرياضة واللجنة الالومبية ومدير عام وزارة الشباب والرياضة لشرح الواقع القائم.

كما تقرر عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 17:00 من مساء الاثنين في 06/02/2017 في فندق الكسندر الاشرفية للحديث عن الواقعة.

وقد درست اللجنة امكانية اللجوء الى الطرق القانونية المتاحة وابقت اجتماعاتها مفتوحا.

ويأتي ذلك بعد الأخبار المتداولة عن فضيحة تلاعب بالنتائج قام بها أحد الفرق من أجل تحسين مركزه قبل الدخول الى الفاينل 8 من البطولة.

كما أن الاتحاد عاد عن قراره تثبيت نتائج المرحلة 18 من الدوري هذا الاسبوع بعد أن ثبتها الاسبوع الماضي، ما يشير حقيقة الى فضيحة فعلية قد حدثت.