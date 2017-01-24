نادي الرياضي(بيروت) يهنئ همام لانتخابه رئيساً للجنة الاولمبية

هنأ رئيس النادي الرياضي(بيروت) بطل لبنان في كرة السلة المهندس هشام جاروي رئيس اللجنة الأولمبية جان همام بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثانية على رأس الهرم الأولمبي.

وجاء في كتاب التهنئة:

حضرة رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية

الأستاذ جان همام المحترم

تحية رياضية وبعد،

يتقدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي الرياضي بيروت بالتهنئة القلبية لإنتخابكم رئيساً للجنة الاولمبية اللبنانية مجدداً وكذلك انتخاب الأعضاء الكرام معكم شاكرين ما تبذلونه من جهود مميزة في خدمة الرياضية اللبنانية وتعزيز ونجاح موقعها علىى الصعيدين المحلي والدولي . ويتمنون لكم وللأخوة أعضاء اللجنة كل التوفيق في متابعة مسيرتكم الرياضية .