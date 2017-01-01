نادي الحكمة يخسر مشجعه “الوفي” في “مجزرة اسطنبول”

خسر نادي الحكمة بيروت واحد من أكثر المشجعين وفاءً، بحسب ما قال عنه اصدقائه ومحبيه، الياس ورديني بعد ان توفي غرقاً في نهر البوسفور، إثر الإعتداء الذي حصل ليلة رأس السنة في ملهى “رينا” في مدينة اسطنبول التركية.
وكان ورديني فُقد منذ الساعة 2 ليلاً كما افادت شقيقته ميرنا. وتوافرت معلومات انه رمى نفسه في الفوسفور عند رؤيته الإرهابيين.
وورديني من الأشرفية ويبلغ 26 عاماً، وهو يعمل كمدرب في “Fitness Zone”.
وعبّر جمهور الحكمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم الشديد لفقدان الياس.
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