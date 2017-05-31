نادال يتقدم بسهولة الى ثالث ادوار بطولة فرنسا الدولية

تمكن لاعب التنس الاسباني رافاييل نادال المصنف الرابع عالمياً من التأهل إلى منافسات الدور الثالث خلال فعاليات فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الكبرى “الغراند سلام ” ذات الـ 2000 نقطة التي تقام على ملاعب رولان غاروس الرملية في العاصمة الفرنسية وذلك بعد تخطيه منافسه الهولندي روبن هاسه .
وفي الدور الثاني من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي التي تقام في فرنسا ، فاز الاسباني رافاييل نادال على منافسه الهولندي روبن هاسه بنتيجة ثلاث مجموعات لمجموعة واحدة وبواقع 6-1 ،6-4 و 6-3 .
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