نادال ندد بانتهاك الهدنة في سوريا

ندد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي رومان نادال، في مؤتمر صحافي اليوم، “بمواصلة انتهاك الهدنة في سوريا. ونحن قلقون من جراء الأنباء عن ضربات جوية قد تكون أدت إلى مقتل 16 مدنيا في 25 آذار في حمورية في دمشق. كما ندين أعمال العنف التي تقوم بها المنظمات الارهابية”.
وقال: “تنتظر الأسرة الدولية من روسيا وإيران، الضامنين لوقف الاعمال العدائية، لممارسة ضغوط ضرورية على النظام لوضع حد حد لهذه الانتهاكات وإقامة ممرات انسانية آمنة من دون وضع عراقيل أمام مساعدة كل السكان المحتاجين”.
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