نادال لن يشارك مع المنتخب الاسباني في كاس ديفيس امام كرواتيا

بعد حلوله في المركز الثاني في بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب قرر رافائيل نادال، بالاتفاق مع الطاقم الطبي للمنتخب الإسباني الانسحاب من الجولة الأولى من كأس ديفيس حيث سيواجه منتخب اسبانيا منتخب كرواتيا.

وجاء هذا القرار بعد ان خاض نادال العديد من المباريات في كانون الثاني وبعد غياب 4 اشهر عن الملاعب بسبب الاصابة وسيتم استبدال نادال باللاعب فليسيانو لوبيز.

وفي حديث لكونشيتا مارتينيز، المدير الفني للفريق الإسباني قالت فيه: “الإرهاق، الذي أصاب نادال في الشهر الأخير كان كبيراً، عليه أن يستعيد عافيته بعد هذا المجهود، وقد ينضم إلينا في المرحلة المقبلة“.