نابولي يحقّق المطلوب أمام كييفو وبيسكارا ينفجر مع زيمان

ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم تمكن فريق نابولي من حصد ثلاث نقاط مهمة على حساب كييفو فيرونا بعد أن فاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفٍ وحيدٍ في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينتيفودي في مدينة فيرونا.

وبسط نابولي سيطرته منذ البداية حيث إستطاع إنهاء الشوط الأوّل متقدماً بهدفين نظيفين عن طريق المتألق لورينز إنسيني والقائد ماريك هامسيك.

وفي الشوط الثاني أضاف لاعب خط الوسط البولندي زيلينسكي الهدف الثالث لفريقه موجهاً صفعة معنوية قوية لأصحاب الأرض .

وسجل الهدف الوحيد لكييفو في المباراة لاعبه ميغوريني قبل حوالي ثلث ساعة من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز يكون قد حقق نابولي ثلاث نقاط مهمة جعلته في المركز الثاني بفارق نقطة عن روما الذي سيلعب الليلة أمام تورينو في ملعب الأولمبيكو.

وفي باقي المباريات فاز ساسوولو على كالياري بهدفين مقابل هدف، وسحق بيسكارا صاحب المركز الأخير فريق جنوى بخماسية نظيفة في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب دزينيك زيمان، فيما تعادل سامبدوريا مع كالياري بهدفٍ لكل طرف.