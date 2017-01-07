نائب وزير الخارجية الصيني واصل جولته على المسؤولين اللبنانيين مؤكداً دعم بلاده لتحقيق السلام والتنمية في لبنان

تأكيد على دعم الصين للجهود التي يقوم بها لبنان حفاظا على سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه، حمله نائب وزير الخارجية تشانغ مينغ لرئيس الجمهورية ميشال عون.

الموفد الصيني أكد ان بلاده راغبة في المساعدة على تعزيز التوجهات لتمكين لبنان من تحقيق الانجازات الضرورية التي تحافظ على استقراره سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا.

المسؤول الصيني نقل رسالة شفهية من الرئيس الصيني شي جين بينغ الى عون ضمنها تمنياته للبنان بالتقدم والازدهار بعهد الرئيس عون مركزا على رغبة الحكومة الصينية في تعزيز العلاقات الثنائية.

من ناحيته اعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان يزداد التعاون بين البلدين لاسيما وان الصين باتت المصدر الاول للاستيراد في لبنان، لافتا الى اهمية تعزيز العلاقات الثقافية، لاسيما وان الحضارة اللبنانية هي خلاصة الحضارات المتوسطية كلها.

وعرض الرئيس عون موقف لبنان من الاحداث الاقليمية والتطورات في الدول المجاورة متمنيا ان تلعب الصين دورا يساهم في ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين يمكنهم من العودة الآمنة الى وطنهم.

وفي عين التينة، التقى نائب وزير الخارجية الصيني رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر بشأن سبل تدعيم التعاون في المجالات المختلفة والقضايا الدولية والاقليمية.

ةاعرب المسؤول الصيني عن ثقته بان لبنان، حكومة وشعبا، سوف يحقق مزيدا من التطور والتقدم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل، مبديا الاستعداد للمساهمة في تلك العملية.