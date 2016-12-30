نائب وزير الخارجية السعودي في بيروت اليوم للقاء المسؤولين

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه في إطار الحركة الديبلوماسية التي يشهدها لبنان منذ انتخاب العماد ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، يزور لبنان ظهر اليوم نائب وزير الخارجية السعودي الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان حيث يلتقي كبار المسؤولين اللبنانين.
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