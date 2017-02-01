مي كساب تتحدث للمرة الاولى عن ابنتها وغيرة أوكا منها!

كشفت الفنانة مي كساب عن الكثير من التفاصيل عن ابنتها الأولى فريدة من زوجها المطرب أوكا.

وقالت أنها مرت بفترة عصبية بعد أسبوعين من الولادة، مشيرة أنها كانت لعدم خبرتها في الأطفال، وكل شيء غريب كان يحدث مع طفلتها تبحث عنه على الانترنت، مؤكدة أن “الأمومة ليست سهلة”.

وعن طريقة تعامل زوجها أوكا مع ابنتها، قالت كساب خلال لقائها في برنامج ET بالعربي، “كان منفسن جداً، ويقول أنها تحبني أكثر منه، وأنها تعرفني ولا تعرفه”، مشيرة أنه يحملها كل يوم لمدة ساعتين كي تستطيع أن تنام.

وأضافت أن ملامح ابنتها مزيج بينها وبين زوجها أوكا، قائلة أن العينان والحاجبان تشبه أوكا، بينما الفم والوجنتين والأنف والشعر والذقن تشبهها هي.