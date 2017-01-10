مي كساب تؤلف أول أغنية طريفة لابنتها!

نشرت الفنانة المصرية مي كساب على “انستغرام” مقطع فيديو طريف وهي تغني لطفلتها أغنية بعنوان “فريدة والبامبرز”.

وعلقت عليه قائلة: “فريدة الميكس بيني وبين محمد، إن شاء الله تكبر بس شوية وأوريكم صورتها، وارثة بقى مني حاجات ومن محمد حاجات”.

وتابعت: “البامبرز بقى مأساة البيت، راح شقاك يا دهشان بنغير 20 بامبرز في اليوم، مش بتستحمله ثانية، ودي طبعا أول أغنية من تأليفي على فريدة والبامبرز، استنونا ويوميات الأمومة الجميلة”.

أثار المقطع تفاعلا كبيرا بين متابعيها الذين أثنوا على عفويتها وطرافتها، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة.