ميّ عز الدين تخطف الأنظار بفستان زبيدة ثروت (صورة)

فاجأت الفنانة مي عز الدين حضور الحفل الذي اقامته احد المؤسسات الإعلامية بارتداء فستان عليه صور الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت.

وأكدت مي أنها فعلت ذلك تقديراً منها للنجمة الكبيرة، لا سيما أن زبيدة في آخر لقاء تلفزيوني معها قالت إنها ترى شبابها في مي، وترشحها لأداء قصة حياتها إذا ما تم تقديمها على الشاشة.