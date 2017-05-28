“مين حبيبنا”.. أنشودة رمضانية للثنائي الفني البيروتي

“مين حبيبنا” اصدار رمضاني جديد يجمع الثنائي البيروتي الشاب المؤلف والملحن طارق دمشقية والمنشد محمد الشرقاوي.

الانشودة الجديدة تضاف الى انشودتين سابقتين لدمشقية والشرقاوي الاولى دينية بعنوان زاد شوقي والثانية انسانية بعنوان لجأت اليه.

هي شراكة فنية، يأمل الفنانان أن تدوم مستقبلا بعد النجاح والتفاعل الملموس معهما خلال الموالد لا سيما الرمضانية منها.

تقرير: ربيع شنطف