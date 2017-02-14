ميقاتي: عسى ان تكون ذكرى “14 شباط” مناسبة لتوحد الجميع

كتب الرئيس نجيب ميقاتي على “تويتر” في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وقال: “الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان رجل دولة بامتياز، بذل التضحيات من اجل لبنان، فعسى أن تكون ذكراه مناسبة لتوحد الجميع للحفاظ على هذه التضحيات”.

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