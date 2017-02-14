ميقاتي: عسى ان تكون ذكرى “14 شباط” مناسبة لتوحد الجميع

كتب الرئيس نجيب ميقاتي على “تويتر” في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وقال: “الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان رجل دولة بامتياز، بذل التضحيات من اجل لبنان، فعسى أن تكون ذكراه مناسبة لتوحد الجميع للحفاظ على هذه التضحيات”.
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
ليستر سيتي يعثر على بديل كانتي
قوى الأمن: توقيف مطلوب ب 45 مذكرة عدلية في حربتا البقاع
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
Powered By Future Television s.a.l