ميسي يواصل تألقه مع البرشا

احرز نجم نجوم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي هدف فريقه الأول في شباك فريق سبورتينغ خيخون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الاسباني لكرة القدم .

وبهذا الهدف رفع ميسي النجم الدولي الأرجنتيني رصيده إلى الهدف رقم 36 في خلال 36 مباراة خاضها هذا الموسم ، وأصبح البرغوت هو اللاعب الوحيد الذي سجل هدفا بالقدم اليمنى واليسرى ، والرأس ، ومن ركلة جزاء وركلة حرة مباشرة في الليغا لموسم 2016/17 .

يذكر ان ميسي إحتفل بمشاركته رقم 500 كأساسي مع برشلونة في جميع البطولات .