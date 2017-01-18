ميسي يفجرها: جميع التصريحات كاذبة !

فجر وكيل اعمال اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل حيث كذب جميع التصريحات المنسوبة للبرغوث الارجنتيني خلال هذا الصباح والتي نقلها الجميع عن Coach Magazine كما عبر عن غضبه الشديد من تلك التصريحات الكاذبة والتي لم يطلقها اللاعب لصالح المجلة.

ونشر بيان صحفي يُفيد بأن ميسي سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية لنشر تصريحات كاذبة على لسانه ,وأكد خورخي ميسي أن نجله لم يتحدث في الفترة الماضية مع مجلة COACH MAGAZINE .

وقال والد ليو و وكيل اعماله خورخي ميسي لصحيفة أس الإسبانية:” ليس هناك أي حوار قد قام به ميسي ، لذلك فجميع التصريحات زائفة و الاخبار التي تتناقل كاذبة “.