ميسي يعايد نيمار ويتجاهل رونالدو

عايد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي زميله في برشلونة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعيد ميلاده الـ255 ، متجاهلا أفضل لاعب في العالم لعام 2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتم عامه الــ32 هذا اليوم.

ونشر ميسي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” صورة تجمعه مع نيمار، وعلق عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد صديقي، أتمنى لك لحظات كبيرة”.

ولم يصدر عن ميسي حتى الآن أي معايدة لرونالدو.