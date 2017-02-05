ميسي يعايد نيمار ويتجاهل رونالدو

عايد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي زميله في برشلونة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعيد ميلاده الـ255 ، متجاهلا أفضل لاعب في العالم لعام 2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتم عامه الــ32 هذا اليوم.
ونشر ميسي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” صورة تجمعه مع نيمار، وعلق عليها بالقول:”عيد ميلاد سعيد صديقي، أتمنى لك لحظات كبيرة”.
ولم يصدر عن ميسي حتى الآن أي معايدة لرونالدو.
عراقية تقطع وتطبخ رؤوس الدواعش (فيديو)
واشنطن تحذر من وقوع اعتداء في لاغوس في عيد الفطر
الجبير: تدخلنا في اليمن حتى لا تقع في يد إيران
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
Powered By Future Television s.a.l