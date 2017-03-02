ميسي يطلق تبرعاته لمحاربة التهاب الكبد الوبائي

بدأت مؤسسة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، التبرع بـ1000 جرعة من دواء التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” في الأرجنتين، بينما ستتبرع بـ2000 جرعة لدول أخرى.

وصدر بيان عن إدارة مؤسسة ميسي، جاء فيه:”بدأت عملية التبرع المجاني، بـ3 آلاف جرعة من أجل محاربة فيروس سي”.

وستوزع ألف جرعة منها في الأرجنتين، بينما سيتم توزيع الألفي جرعة الباقية في دول مختلفة من أجل تسهيل عملية الحصول على هذا الدواء للمرضى، ذوي الموارد المادية المحدودة.

وميسي هو السفير العالمي لحملة “Stop The Wait” التي كانت قد انطلقت الأسبوع الماضي في مصر، بحفل خيري، أقيم في القاهرة، وحضره نجم فريق برشلونة.