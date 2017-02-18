ميسي يضع «لائحة سوداء» في برشلونة

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو من سيقود حملة التغيير في برشلونة الإسباني نتيجة الخروج المتوقع من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب دور الـ 16، حيث أكد صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن “ليو” وضع شرطاً على إدارة “البرسا” بتعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل أن يوافق على تمديد عقده.

وبحسب الصحيفة، فإن ميسي وضع “لائحة سوداء” للاعبين يجدر ببرشلونة التخلي عنهم؛ بينهم: باكو ألكاسير والبرتغالي أندريه غوميز والتركي أردا توران والفرنسيان جيريمي ماثيو ولوكاس دينيي، مشيرة إلى أنه يعبّر بذلك أيضاً عن وجهة نظر نجوم آخرين في الفريق؛ بينهم: أندريس إينييستا وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

وأضافت “إل موندو ديبورتيفو” إن النجم الأرجنتيني يطالب بالتعاقد مع صانع ألعاب ليخلف إينييستا ومدافع ليساعد بيكيه وظهير أيمن ومهاجم قادر على أن يكون البديل الفعّال للثلاثي “أم أس أن” الذي يضمه إلى جانب الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار.

إلى ذلك، رفض إيبار الإسباني عرضاً من برشلونة لضم لاعبه أندير كابا، حيث يبحث “البرسا” عن حل سريع لأزمة غياب أليكس فيدال بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة “أس” أن برشلونة قدم عرضاً قيمته مليوني يورو للتعاقد مع كابا (25 عاماً)، لكن إيبار أبدى عدم استعداده للاستغناء عن اللاعب الذي يبلغ قيمة الشرط الجزائي بعقده عشرة ملايين يورو.

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع لاعب يعوّض غياب فيدال الذي سيستمر لمدة خمسة أشهر، حيث بات سيرجي روبرتو اللاعب الأساسي الوحيد لمركز الظهير الأيمن.

وذكر موقع “فوتبول إسبانيا” أن قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة تضم أيضاً روبرتو روزاليس لاعب ملقة وخوانفران مورينو لاعب ديبورتيفو لاكورونيا.