ميسي يسجل هدفه رقم 26 في مرمى اتلتيكو مدريد

نجح نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي في الوصول الى رقم جديد في مسيرته ، في مرمى نادي اتلتيكو مدريد هذه المرة. وكان ميسي الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مباراة ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا امام اتلتيكو مدريد ، قد وصل الى الهدف رقم 26 في شباك الفريق المدريدي خلال مسيرته في جميع مباريات الفريق الكتالوني مع اتلتيكو.
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