ميسي يتواجد في الملعب رغم العقوبة

كشفت مصادر صحفية عن تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب هيرناندو سيليس الذي يستضيف مباراة منتخبي بوليفيا والأرجنتين الآن ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا عن قارة أميركا الجنوبية .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد فرض عقوبة إيقاف لأربعة مباريات بحق ميسي مع غرامة مالية بلغت قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري بسبب تهجمه على حكم مباراة تشيلي الماضية .

ومن المتوقع ان يجلس ميسي في مدرجات الملعب حيث سيغيب عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لبلاده في المباراة ، وأظهرت الصور تواجده في الملعب رغم العقوبة .