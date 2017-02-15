ميسي يؤجل زيارته لمصر بعد خسارة برشلونة برباعية في دوري الأبطال

قرر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، تأجيل زيارته لمصر والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء للمشاركة في حملة تشجيع السياحة العلاجية، ودعم مرضى فيروس الكبد وذلك بعد هزيمة فريقه برشلونة برباعية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشركة الراعية للزيارة في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء إن إلغاء زيارة ميسي تأتي بسبب التزامه تجاه ناديه وعدم قدرته على السفر وترك فريقه ومحبي ناديه الإسباني في ظل هذه الظروف الصعبة بعد الهزيمة الثقيلة؛ مضيفة أن النجم العالمي قرر تأجيل الزيارة لموعد سيتم تحديده لاحقا.

وأضافت أن الاستعدادات الخاصة بالحفل، والتي تم الانتهاء منها أمس الثلاثاء توقفت مؤقتا لحين تحديد الموعد الجديد؛ مؤكدة أنه سيتم الكشف عن موعدها وكافة التفاصيل خلال ساعات.