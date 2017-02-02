ميسي مهدّد بالغياب عن نهائي كأس الملك

لفتت وسائل اعلام اسبانية إلى ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهدد بالغياب عن نهائي كأس الملك، بحال استطاع فريقه اطاحة اتلتيكو مدريد في اياب نصف نهائي البطولة، وذلك نظرا لتراكم البطاقات.

وذكر المصدر أن ميسي بحال حصوله على بطاقة صفراء في اياب نصف النهائي أمام الاتلتي، لن يتمكن من المشاركة في نهائي البطولة، مشيرا إلى أن في رصيد ميسي بطاقتين صفراوين، ما سيرخي بثقله على أداء ميسي، حتى يتجنب أي بطاقة تحرمه من المشاركة في النهائي.

ووفق نظام بطولة كأس الملك، يتم ايقاف اللاعب مباراة واحدة بحال حصوله على 3 انذارات.

وكان ميسي قد حصل على انذار في الدقيقة الـ 89، بعد تدخله في حق فيليبي لويس ، في المباراة التي حسمها البرسا لمصلحته بهدفين لهدف.