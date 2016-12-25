ميسي مع رفاق الطفولة في روزاريو

عاد نجم نادي برشلونة وقائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي الى المدينة التي ولد فيها روزاريو حيث يقضي عطلة الميلاد مع عائلته والعديد من اصدقاء الطفولة حيث يقضي وقتاً ممتعاً . وكان ميسي قد نشر صورة له مع زملائه وهم يحتسون المشروبات في محاولة منهم لتعويض ما فاتهم .
كتلة المستقبل تدعو حزب الله الى اعادة النظر بسياسته التي تعرض الشباب اللبناني لخسائر فادحة
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
هجوم عنيف على نيمار قبل مواجهة اتلتيكو مدريد
Powered By Future Television s.a.l