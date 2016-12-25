ميسي مع رفاق الطفولة في روزاريو

عاد نجم نادي برشلونة وقائد المنتخب الارجنتيني ليونيل ميسي الى المدينة التي ولد فيها روزاريو حيث يقضي عطلة الميلاد مع عائلته والعديد من اصدقاء الطفولة حيث يقضي وقتاً ممتعاً . وكان ميسي قد نشر صورة له مع زملائه وهم يحتسون المشروبات في محاولة منهم لتعويض ما فاتهم .

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