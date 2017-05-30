ميسي لانريكي: شكرًا لك على هذه السنوات

تمنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوفيق للمدرب لويس إنريكي، لرحيله عن النادي بعد ثلاث سنوات قضاها في برشلونة حقق فيها تسعة ألقاب.
ونشر اللاعب الأرجنتيني صورة عبر حسابه في موقع “فيسبوك” يعانق فيها لويس إنريكي، وعلق عليها قائلًا:”أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة الجديدة، لويس إنريكي شكرًا لك على هذه السنوات”.
وقضى المدرب لويس إنريكي مع برشلونة ثلاث سنوات حقق فيها مع الفريق 9 ألقاب آخرها كأس ملك إسبانيا السبت الماضي، بينما رفع ميسي رصيده إلى 30 لقبًا مع برشلونة.
تصفيات مونديال 2018: رجال البرازيل أمام فرصة حسم البطاقة الى النهائيات
حسين الجسمي يفاجئ جمهوره.. وماذا عن ألبومه المنتظر؟
اليونيسف: المياه مقطوعة في حلب منذ ايام
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
Powered By Future Television s.a.l