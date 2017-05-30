ميسي لانريكي: شكرًا لك على هذه السنوات

تمنى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوفيق للمدرب لويس إنريكي، لرحيله عن النادي بعد ثلاث سنوات قضاها في برشلونة حقق فيها تسعة ألقاب.

ونشر اللاعب الأرجنتيني صورة عبر حسابه في موقع “فيسبوك” يعانق فيها لويس إنريكي، وعلق عليها قائلًا:”أتمنى لك كل التوفيق في المرحلة الجديدة، لويس إنريكي شكرًا لك على هذه السنوات”.

وقضى المدرب لويس إنريكي مع برشلونة ثلاث سنوات حقق فيها مع الفريق 9 ألقاب آخرها كأس ملك إسبانيا السبت الماضي، بينما رفع ميسي رصيده إلى 30 لقبًا مع برشلونة.