ميسي قد يرحل عن برشلونة وصراع ثنائي انكليزي على ضمه

أعلن نادي برشلونة الإسباني -عبر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو- عن صعوبة إتمام المفاوضات مع اللاعب ليونيل ميسي مهاجم ونجم الفريق من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد مع النادي خلال الفترة المُقبلة.

إدارة النادي الكاتالوني لا تنوي الانصياع لرغبات اللاعب الدولي الأرجنتيني بشأن الحصول على راتب سنوي كبير من أجل الموافقة على تمديد عقده الحالي للبقاء على ملعب كامب نو.

وترى إدارة البلاوغرانا أن المبلغ الذي يطلب ميسي الحصول عليه بجانب حصول زميله في هجوم الفريق نيمار دا سيلفا ولويس سواريز على 400,000 جنيه استرليني أسبوعياً سيجعل إدارة النادي تكسر قواعد الفيفا المالية للعب النظيف.

لذلك ينوي نادي مانشستر سيتي الانكليزي التدخل من أجل استغلال الوضع الراهن في برشلونة من أجل إغراء ميسي بالانتقال إلى ملعب الاتحاد للعمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا.

وتقوم إدارة النادي الأزرق السماوي بتجهيز عرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لإقناع إدارة برشلونة ببيع اللاعب قبل موسم واحد من انتهاء عقده، مع إغراء ميسي براتب أسبوعي يُقدَّر بـ800,000 جنيه استرليني.

ولكن طريق السيتيزنز للحصول على خدمات ميسي لن يكون سهلاً، حيث ينوي جاره وعدوه اللدود نادي مانشستر يونايتد التدخل بكل قوة من أجل التغلب عليه في صراع التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عاماً. فمن سيظفر بالماسة الأرجنتينية حالة رحيله عن برشلونة؟