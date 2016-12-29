ميسي أفضل صانع ألعاب في عام 2016

أعلن موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن الترتيب الرسمي لأفضل صانعي الألعاب في الدوريات الأوروبية الكُبرى خلال العام الذي شارف على الانتهاء 2016.

وجاء اسم اللاعب ليونيل ميسي مهاجم ونجم نادي برشلونة الإسباني على رأس قائمة مكونة من أفضل 10 لاعبين حصلوا على أكبر عدد من النقاط في ترتيب صانعي الألعاب في أوروبا هذا العام.

وذكر الموقع أن اللاعب الدولي الأرجنتيني قد تفوَّق على مجموعة كبيرة من أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكُبرى بفارق كبير من النقاط التي تم جمعها عن طريق 56 دولة، حيث حصل على 172 نقطة.

وجاء في المركز الثاني الإسباني أندريس إنييستا زميله لاعب خط الوسط في الفريق الكاتالوني برصيد 66 نقطة، فيما حل الألماني توني كروس لاعب خط وسط ونجم نادي ريال مدريد الإسباني في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

في حين جاء الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب ونجم نادي آرسنال الإنكليزي رابعاً برصيد 39 نقطة، تلاه الجزائري رياض محرز صانع ألعاب ونجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة وبالتساوي مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ونجم ريال مدريد صاحب المركز السادس.