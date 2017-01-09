ميريل ستريب توجه رسالة قاسية لترامب (فيديو)

ألقت النجمة الأميركية ميريل ستريب كلمة خلال تسلمها جائزة في حفل “غولدن غلوب” الاحد، ولاقت ضجة كبيرة وحفاوة من زملائها في هوليوود.

وقالت ستريب في كلمتها بعد تسلمها لجائزة “سيسل بي دوميل” عن مجمل أعمالها، إن أكثر المواقف إثارة للشجون في 2016 “عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احتراما في بلدنا بتقليد مراسل معاق” في إشارة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب دون ذكر اسمه.

وقالت إن “هوليوود تعج بالغرباء والأجانب، وإذا ركلناهم جميعا خارج البلاد، لن يكون لديك شيئا لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة”.

وشددت ستريب أن “عدم الاحترام يجلب عدم الاحترام والعنف يحرض على العنف.. عندما يستخدم أصحاب النفوذ قوتهم للضغط على الآخرين، فإننا نخسر جميعا”.