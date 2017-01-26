ميريام فارس توضع سبب وجود الحراس في جنازة والدها

استعانت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بعدد من الـ”بودي غارد” خلال تشييع جنازة والدها إلياس فارس.

وذكر برنامج “et بالعربي” أن فارس استعانت بحراس شخصيين، قاموا بتفتيش المعزيين في جنازة وعزاء والدها، لمنع أي تسريبات للصحافة وذلك للحفاظ على خصوصية الجنازة والعزاء.

كما ذكر البرنامج، أن ميريام منعت التصوير حتى لا تكون مضطرة للكشف عن شخصية زوجها رجل الأعمال داني متري، ولكي تحافظ على خصوصية حزنها مع عائلتها.