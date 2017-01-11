ميروبا يتعملق ويسرق الفوز من التضامن في اللحظات الأخيرة

سجّل اللاعب توماس عمّار سلة ثلاثية في الثواني الأخيرة كانت كافية لقلب النتيجة واهداء الفوز لفريقه الإتحاد ميروبا على مضيفه التضامن زوق مكايل بنتيجة (104-101) على ملعب مجمع نهاد نوفل في الزوق مساء الاربعاء، ضمن المرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة.

وهذا الفوز الثالث لميروبا في بطولة لبنان بعد صعوده حديثاً الى دوري الأضواء، في حين تلقى التضامن خسارته الرابعة من اصل 8 مباريات لعبها.

واشرك الإتحاد ميروبا لاعبه الأميركي الجديد ايمانويل جونز الذي سجّل 28 نقطة والتقط 8 متابعات.

وكانت نتيجة المباراة متقاربة جدّاً ولم تُحسم فعلياً إلّا في الثواني الأخيرة منها بعد أن كان التضامن متقدماً بنتيجة (101-99)، قبل ان يستلم توماس عمّار الكرة ويسدد عن خط الثلاثيات ويسجل اغلى ثلاثية له في البطولة حتى الآن، ما أعطى التقدم بفارق نقطة لفريقه الذي تمكن بعدها من اضافة نقطتين وانهاء المباراة بفوز ثمين.

التضامن الذي أنهى الربع متقدماً بفارق نقطة وحيدة (29-28)، فشل في الحفاظ على تقدمه مع نهاية الربع الثاني (55-50) لميروبا.

لكن مع بداية الربع الثالث، سجّل اصحاب الارض عودة موفقة اذ سرعان ما استعادوا التقدم بفارق اكثر من 4 نقاط في الدقائق الاولى من هذا الربع الذي انهوه لمصلحتهم بنتيجة (76-74).

وسجّل للفريق الفائز روبيرت ابشو 26 نقطة و10 متابعات، واسحاق ابنيغ 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة، كوستي قدسي 16 نقطة 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

من جانب التضامن، سجّل ايرفين موريس 30 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، واضاف اليه موريس كامب 23 نقطة و9 متابعات.

وتختتم المرحلة الثامنة يوم الجمعة بلقاء المتحد والحكمة على ملعب الاول في طرابلس.