ميركل: لا مبرر لأردوغان لإجراء مقارنات بالحقبة النازية

أكدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل انه لا مبرر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء مقارنات بالحقبة النازية.
واعتبرت أنّ “هذه التصريحات غير مقبولة”.
بوره، وصف وزير العدل الألماني هايكو ماس تصريحات أردوغان بأنها “خسيسة وغير مقبولة وعصية على الفهم”، داعياً إلى “رفضها بحزم”.
يذكر أنّ أردوغان كان قد قارن مؤخّراً منع السلطات الألمانيّة لتجمّعات الجالية التركيّة بـ “ممارسات النازيّة في الماضي”.
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