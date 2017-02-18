دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى النضال من أجل التعاون الدولي.

وقالت ميركل، اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: “أنا على قناعة راسخة بأنه من المجدي النضال من أجل الكيانات المشتركة متعددة الأطراف”.

وذكرت ميركل أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة تحديات العالم، مضيفة في المقابل أن الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ليست فعالة بالقدر الكافي، موضحة أن هناك حاجة إلى جعل هذه الكيانات أكثر قوة ومقاومة للأزمات.

وأكدت ميركل أن الإسلام ليس مصدرا للإرهاب، لافته الى الحاجة لانخراط دول إسلامية في مكافحة الارهاب.

وقالت ميركل “علينا التعاون مع روسيا لمواجهة إرهاب الجماعات الإسلامية”.

والتقت ميركل خلال المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وهو أول لقاء لميركل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على الإطلاق