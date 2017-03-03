ميركل: ألمانيا ستقدم لتونس مساعدات تنمية بقيمة 250 مليون يورو

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن حكومتها ستقدم إلى تونس مساعدات تنمية بقيمة 250 مليون يورو.
وأعلنت ميركل عن هذه المساعدات أثناء زيارتها لتونس لإجراء محادثات بخصوص الأمن والهجرة.
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