ميرتساكر يعود الى الالمانيا

حط الالماني بير ميرتساكر مدافع ارسنال الانكليزي في المانيا ليكون من ضمن بعثة الفريق التي ستواجه بايرن ميونيخ في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.

يذكر ان اللاعب الالماني لم يشارك مع الفريق منذ نيسان الماضي بعد تعرضه لاصابة في اوتار الركبة ، ولكنه كان جلس على مقاعد البدلاء ضد ساوثامبتون في كأس الاتحاد الانكليزي في الشهر الماضي.

واشارت التقارير الصحفية الى ان ميرتساكر صعد الى طائرة الفريق الخاصة وهو في حالة معنوية كبيرة مما يعني ان اللاعب استعاد ثقته بنفسه قبل المواجهة المنتظرة امام الفريق البافاري.