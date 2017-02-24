ميدو: الأهلي فاز بظاهرة تحكيمية غريبة

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة أن فريقه خسر من خلال ما وصفه بـ “ظاهرة تحكيمية غريبة” أمام الأهلي بهدفٍ للاشيء ضمن منافسات الدوري المصري.

و أشار إلى ان حكم المباراة محمد فاروق، لم يلحظ لعب كرة هدف الأهلي من ضربة ثابتة، حيث كان يتحدث إليه.

وأضاف في تصريحاته في المؤتمر الصحفي: “لأول مرة في الدول التي لعبت فيها، أرى الحكم يستأنف اللعب وظهره للكرة”.

وأوضح أن مقعد بدلاء دجلة كان يضم 5 بدلاء من مواليد 98 و99، لانه يسعى لبناء فريق جديد.