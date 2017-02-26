ميدالية مارادونا بـ 9000 دولار !

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن الميدالية التي منحها للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا قد بيعت في مزاد إلكتروني باكثر من تسعة آلاف دولار.
وكشف الاتحاد أن الميدالية يبلغ قطرها 3 سنتم المطلية بالذهب واعطاها لمارادونا عقب احراز لقب كأس العالم عام 1986 ، وقد بيعت وهي في صندوقها الأصلي بتسعة آلاف و375 دولار في مزاد عبر الإنترنت نفذته شركة فوتبولاستا.
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