مياه لبنان الجنوبي: الاعفاء من غرامة التأخير 90% قبل نهاية ك2

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان اليوم، عن “اعفاء المشتركين الذين لم يسددوا بدلات اشتراكهم بالمياه عن عام 2016 والاعوام السابقة بنسبة 90% من غرامة التأخير المتوجبة عليهم عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وذلك في حال مبادرتهم الى سداد المستحقات المتوجبة عليهم قبل تاريخ 31/12/2017”.
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