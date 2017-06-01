مونفيس يحجز مقعده في ثالث ادوار بطولة فرنسا المفتوحة

تمكن لاعب التنس الفرنسي غايل مونفيس المصنف 15 التأهل إلى منافسات الدور الثالث خلال فعاليات فردي الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثاني البطولات الكبرى “الغراند سلام ” ذات الـ 2000 نقطة التي تقام على ملاعب رولان غاروس الرملية في العاصمة الفرنسية وذلك بعد تخطيه منافسه البرازيلي مونتيرو تياغو .
وفي الدور الثاني من ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي التي تقام في فرنسا ، فاز الفرنسي غايل مونفيس على منافسه البرازيلي مونتيرو تياغو بنتيجة ثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-1 ، 6-4 و 6-1 .
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