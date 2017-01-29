مونشنغلادباخ يقلب الطاولة على ليفركوزن ويتخطاه بعد مباراة مثيرة

ضمن منافسات الجولة الـ18 من فعاليات الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا ” ،نجح فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في قلب تأخره إلى فوز مفاجئ أمام مضيفه فريق باير ليفركوزن بنتيجة 2-3 في المباراة المثيرة التي اقيمت على ارض ملعب باي أرينا .

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق جوناتان تاه في الدقيقة 31 قبل ان يضيف زميله خافيير هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الاول بنتيجة 2-0 لمصلحة ليفركوزن، وفي الشوط الثاني سجل الضيوف هدفين متتاليين عن طريق لارس ستيندل في الدقيقتين 52و 58 قبل أن يسجل رافائيل هدف الفوز في الدقيقة 71 ليمنح فريقه الفوز المثير بعد ان قلب النتيجة على ليفركوزن .