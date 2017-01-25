مونديال اليد: سلوفينيا تطيح قطر وتكمل مع كرواتيا عقد المربع الذهبي

أطاح منتخب سلوفينيا نظيره القطري من ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة في فرنسا، بفوزه الصعب عليه بنتيجة 32-30، ليضمن عبوره إلى نصف النهائي.

وكان أنهى المنتخب السلوفيني الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 18-15، في ظل عجز منتخب قطر عن العودة وخطف الفوز.

وخطفت كرواتيا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، لتكمل عقد المتأهلين، بفوز ماراتوني على منتخب اسبانيا وبنتيجة 30-29.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة كرواتيا بنتيجة 17-15، غير أن المنتخبين انتظرا اللحظة الاخيرة حتى حسم هوية الفائز باللقاء.