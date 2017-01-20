مونديال اليد : تعادل ايسلندا يؤهله على حساب تونس بفارق الاهداف

تمكن منتخب أيسلندا لكرة اليد من حسم بطاقة التأهل الى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد الـ 25 المقامة في فرنسا بعد ان تعادل بالنقاط مع منتخب تونس و تفوق عليه بفارق الاهداف ليحجز مقعده في الدور المقبل عقب تعادله أمام مقدونيا بنتيجة 27 – 27 ليرافقه الى الدور الثاني رغم أن نسور قرطاج تخطت أنغولا بنتيجة 43 – 34 لكنهم كانوا مطالبين بالفوز على أنغولا بفارق 17 هدفًا لضمان التأهل.

مشاركة 0