موندو: يوفنتوس يحلم بضم انييستا

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية نقلا عن “Calciomercato”، أن يوفنتوس الايطالي ينوي التعاقد مع رسام برشلونة الاسباني أندريس انييستا، تكرارا لسيناريو أندريا بيرلو.

وبحسب الصحيفة، فإن يوفنتوس “يحلم” باللاعب أندريس إنييستا، وسيحاول ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأفادت الصحيفة أن جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، سيعمل على إقناع إنييستا بالقدوم إلى النادي صيف 2017، في ضوء تقارير عن صعوبة مالية تمنع البرسا من التجديد لانييستا الذي ينتهي عقده عام 2018.

وكان يوفنتوس قد تعاقد في صيف 2011 مع أندريا بيرلو، بعدما انتهى عقده مع إي سي ميلان، وكان حينها عمره 32 سنة، واستطاع أن يلعب 4 سنوات رفقة السيدة العجوز.