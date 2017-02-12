موناكو يُكمل تعملقه في الصدارة بعد خماسية نظيفة في شباك ميتز الجريح

ضمن فعاليات الجولة 25 من منافسات الدوري الفرنسي ” الليغ 1 ” ،اكمل فريق موناكو سيطرته على صدارة الدوري بعد ان حسم مباراته أمام ميتز بنتيجة 5-0 بعد مباراة من طرف واحد أقيمت على ارض ملعب لويس الثاني بعد اداء مميز اهدى فريق الامارة التقدم بالنتيجة و الفوز الساحق ليبتعد بالصدارة ويحافظ على الفارق مع اقرب ملاحقيه .

وبدأ الشوط الاول بقوة كبيرة من قبل لاعبي موناكو حيث حاول ابناء المدرب جارديم خطف هدف مبكر وكان لهم مرادهم ففي الدقيقة 7 سجل كيلي هدف التقدم لموناكو و من ثم اضاف زميله في الفريق النمر الكولومبي الهدف الثاني في الدقيقة 10 قبل ان يعود كيلي ويسجل هدفه الشخصي الثاني عند الدقيقة الـ 20 لتصبح النتيجة 3-0 لمصلحة ابناء جارديم وبعد ذلك كان فريق الامارة الطرف الافضل هجومياً وتفوق في الاستحواذ ولم يظهر لاعبو ميتز في الاداء المتوقع منهم وتميز لاعبو موناكو بالضغط الهائل الذين فرضوه على خصمهم حيث ظهر ابناء الامارة في قمة تركيزهم ولكن الحظ عاندهم من اجل خطف هدف الرابع وفي الدقائق الـ10 الاخيرة هدأت وتيرة اللقاء مع محافظة فريق الامارة على ضغطه وافضليته ولينتهي هذا الشوط بنتيجة 3-0 .

وفي الشوط الثاني، كشر اصحاب الارض عن انيابهم سريعاً فقد دخلوا متسلحين بالارادة و العزيمة و الاصرار لتسجيل هدف رابع بغية الابتعاد في صدارة الليغ 1 وفي الدقيقة 50 كان لهم مرادهم حيث سجل كيلي هدفه الثالث ليعطي فريقه التقدم بعد تحقيقه الهاتريك وسط استسلام تام من قبل لاعبي ميتز وسرعان ما أكمل ابناء المدرب جارديم السيطرة و الضغط على مرمى الضيوف ليتمكن النمر الكولومبي رادميل فالكاو من اضافة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 55 والخامس لفريقه مطلقاً رصاصة الرحمة على الضيوف لينهي خماسية ابناء الامارة النظيفة في مرمى ميتز المترنح .

وفي باقي المباريات ، حقق فريق تولوز فوزا ساحقا بنتيجة 4-1 على ارضه امام فريق باستيا و من جهته تمكن فريق مونبلييه من اسقاط مضيفه فريق نانسي بنتيجة 3-0 أما فريق ديجون فقد تخطى كان بثنائية نظيفة وبينما سقط ليل امام جمهوره بنتيجة 2-1 امام فريق انجيه .