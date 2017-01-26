موغريني: قدمت رسالة دعم من أوروبا إلى السلطات في لبنان

رحبت موغريني بانتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت: “نعمل على مساعدة لبنان لتحمل أعباء اللاجئين السوريين. وقدمت رسالة تضامن ودعم من أوروبا إلى السلطات في لبنان”، مشددة على “ضمان عمل الحكومة اللبنانية من دون عراقيل لمصلحة الشعب”.

وتابعت: “أثق في إمكانية التوصل لحل بشأن تقاسم السلطة في سوريا”، مؤكدة ان “المجتمع الدولي يدعم الجهود للتوصل الى عملية انتقال سياسي في سوريا”.

وأعلنت ان “المسألة الفلسطينية على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي”، لافتة الى “ان المبادرة العربية عنصر أساسي في أي جهد للسلام في الشرق الأوسط.