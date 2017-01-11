موعد مفاوضات السلام السورية في استانة في 23 الجاري.. وخروق للهدنة من القوات الروسية والسورية

تتواصل خروقات الطيران الروسي للهدنة في سوريا، رغم تعهد موسكو بضمان تنفيذها، ولم تغب مقاتلاتها عن الأجواء السورية، ولاسيما في الشمال.

وخلفت الغارات الروسية على بلدات في ادلب عددا من القتلى والجرحى فيما كثفت الطلعات على مناطق في شمال حلب وغربها.

اما في ريف دمشق فواصلت قوات النظام والجماعات التابعة لها هجماتها وقصفها على الغوطة الشرقية ووادي برد.

في حين تضاربت الانباء عن الاتفاق على دخول عمال الصيانة إلى نبع عين الفيجة، حيث نقلت وسائل اعلام النظام عن محافظ ريف دمشق، الاتفاق مع مقاتلي المعارضة في وادي بردى على دخول عمال الصيانة إلى النبع، المتضرر، والذي يمد العاصمة باحتياجاتها من المياه، بينما نفت مصادر من المعارضة هذا الاتفاق.

كما شن الطيران النظام المزيد من غاراته العنيفة على مدينة داعل شمال درعا، خلفت قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

وفي حماة ذكرت وكالة مسار برس ان فصائل المعارضة قصفت بالصواريخ تحصينات كتائب النظام السوري في بلدة الربيعة الموالية، بينما قصفت مدينة مورك وبلدة عطشان بالمدفعية.

399 خرقا للهدنة بـ11 يوما

واحصى الائتلاف الوطني المعارض، عدد انتهاكات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار، بـ 399، بعد مضي 11 يوما من بدء تطبيق الاتفاق الذي تم برعاية تركية روسية.

محادثات أستانا حول سوريا

من جهة اخرى، تعقد محادثات السلام من أجل تسوية النزاع في سوريا، والمقررة في أستانا بكازاخستان تحت رعاية روسيا وتركيا وإيران، في 23 كانون الثاني/يناير الحالي، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس.

وتابع المصدر: “يتم إعداد قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات”.