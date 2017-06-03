موسى: التواصل المباشر مفيد جداً ويوصل الى النتائج المرجوة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على أنه يوافق على الايجابية التي طبعت “إفطار بعبدا”، معرباً عن اعتقاده أن “التواصل المباشر بين الأفرقاء مفيد جداً ويوصل الى النتائج المرجوة، وأن اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري سيمتص الكثير من السلبيات التي قد تتولد أثناء نقاش التفاصيل التقنية”.

وأضاف: “لا شك في أن الموضوع الأساسي في الوقت الحالي هو قانون الانتخاب، لكن ذلك لا يمنع أن التواصل المباشر الذي حصل يزيل الكثير من السلبيات في الملفات الاخرى في مرحلة لاحقة”.