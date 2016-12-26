موسكو تستبعد فرضية العمل الإرهابي في كارثة الطائرة

أكد وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، اليوم، أن التحقيق في كارثة الطائرة “تو-154” التابعة لوزارة الدفاع الروسية في البحر الأسود، يركز على فرضيتي عطل فني وخطأ الطاقم.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن سوكولوف الذي يترأس لجنة التحقيق في الكارثة قوله: “اليوم لا تشمل الفرضيات الأساسية للتحقيق، احتمال وقوع عمل إرهابي، ولذلك ننطلق من أن أسباب الكارثة تعود إما إلى عطل فني أو إلى خطأ الطاقم”.

وجاءت تصريحات سوكولوف أثناء اجتماع للجنة التحقيق بعد يوم من تحطم طائرة توبوليف فجر الاحد، في مياه البحر الأسود، بعد مرور 7 دقائق على إقلاعها من مطار سوتشي متوجهة إلى قاعدة حميميم إلى اللاذقية السورية، وعلى متنها 92 شخصا، بينهم أفراد فرقة “الجيش الأحمر” الموسيقية التابعة للجيش الروسي.