مورينيو ينوي التمديد لروخو لعام إضافي

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن مدرب فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو ، يخطط للجلوس مع مدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو في نهاية الموسم لمناقشة إمكانية تمديد عقده.

وكان روخو تعرض لانتقادات كثيرة من قبل جمهور يونايتد في بداية مشواره مع الفريق، إلا أن مورينيو أعرب عن رضاه عن أداء اللاعب الأرجنتيني في الآونة الأخيرة، وهو ينوي تمديد عقده الذي ينتهي بعد عامين.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يطرح مورينيو على روخو تمديد التعاقد لعام إضافي، ينتهي في صيف العام 2020.