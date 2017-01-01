مورينيو ينصح مارسيال بالاستماع اليه بدلاً من وكيله

نصح مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال بالاستماع اليه بدلا من وكيل اعماله، وذلك في اعقاب تقارير عن دراسة الاخير عروضا لانتقال اللاعب.

وكان المهاجم الدولي أفضل مسجل للنادي خلال الموسم الماضي مع 17 هدفا، الا ان مشاركاته مع “الشياطين الحمر” تراجعت منذ تولي البرتغالي تدريب الفريق مطلع هذا الموسم. وسجل مارسيال هدف التعادل السبت امام ميدلزبره، ما ساهم في فوز فريقه 2-1.

وكان الهدف الثاني فقط لمارسيال مع ناديه هذا الموسم في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، والخامس له في كل المسابقات.

ولم يخف المدرب انتقاداته للوكيل فيليب لابولي، في ظل تقارير عن قيامه بدراسة عرض لانتقال مارسيال الى نادي اشبيلية الاسباني.

وقال مورينيو: “على انطوني الاستماع الي وليس الى وكيل اعماله”.

اضاف “مارسيال لعب، خلق فرصا، وسجل. لقد قاتل، وكان ايجابيا جدا. اعرف انه موهبة كبيرة (…) هو لاعب يتمتع بظروف رائعة ليكون بارزا. عليه الاستماع الي في التدريب يوميا، كل تقييم اعطيه هو محاولة لتحسين (مستوى) اللاعبين”.

ودعا المدرب مارسيال للاقتياد بزميله الارميني هنريك مخيتارين الذي عانى لنيل مكانه في التشكيلة في المباريات الاولى بقيادة مورينيو، الا انه ثبت موقعه وسجل ثلاثة اهداف في المباريات الاربعة الاخيرة.

وقال “مع مخيتاريان، كنت اتلقى يوميا اتصالا من وكيل اعماله ليقول لي +مخيتاريان سيكون لاعبا افضل معك+”، لكن “مع مارسيال، اقرأ يوميا في الصحف ان مارسيال ذاهب الى اشبيلية، مارسيال سيعار (الى ناد آخر)، مارسيال ليس سعيدا”.

وكرر مورينيو القول: “على مارسيال الاستماع الي”.

وكان ميدلزبره تقدم في مباراة السبت بهدف في الدقيقة 67، قبل ان يعادل مانشستر بهدف لمارسيال في الدقيقة 85، ويتقدم بعد ذلك باقل 90 ثانية، بهدف لمواطنه بول بوغبا.

وحقق مانشستر يونايتد نتائج مخيبة في بداية عهد مورينيو، الا ان فوزه على ميدلزبره كان الخامس تواليا له في الدوري الممتاز. وبات النادي حاليا من دون هزيمة في 12 مباراة في كل المسابقات، وهو السادس في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن تشلسي المتصدر.

وقال مورينيو تعقيبا على الفوز “اعتقد انه امر جيد (…) هي مباراة جيدة جدا ننهي بها السنة”.