مورينيو يكافئ مخيتاريان

كشفت مصادر صحفية انكليزية ان المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو قرر ادارج اللاعب هنريك مخيتاريان في التشكيلة الاساسية امام ميدلسبره وذلك عقب المستوى المتألق الذي ظهر به في الفترة الاخيرة .

يذكر ان كتيبة المان يونايتد ستستقبل نادي ميدلزبره في الاولد ترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم .

وكان مخيتاريان قد لعب دوراً كبيراً في النتائج التي حصل عليها مانشستر يونايتد ، بما في ذلك تسجيله هدف رائع ضد سندرلاند بعد نزوله من على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني .